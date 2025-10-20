A puertas de celebrar su 87 aniversario institucional, la I.E. N.º 31509 “Ricardo Menéndez Menéndez” del distrito de El Tambo, enfrenta sentimientos encontrados. A la alegría por un aniversario más, se suma la frustración por la demora de más de seis años en la ejecución de un proyecto de coliseo deportivo que permanece estancado en el Gobierno Regional de Junín (GRJ).

El director Narciso Contreras explicó que el expediente técnico del proyecto fue aprobado hace varios años y cuenta con resolución y todos los documentos requeridos, pero aún no se asigna el presupuesto necesario.

“Cada vez que vamos, nos dicen ‘mañana te visitamos’, pero ese mañana nunca llega. Lo único que falta es voluntad política”, expresó el docente, señalando que el valor del proyecto pasó de un millón a más de dos millones de soles debido a las actualizaciones y al incremento de costos.

El director indicó que padres y docentes evalúan realizar una movilización pacífica para exigir la atención del GRJ.

“Parece que a las autoridades les gusta que protestemos. Somos más de 800 padres de familia y ya hemos marchado antes; si no hay respuesta, lo volveremos a hacer”, advirtió señalando además que también se require un techado en el patio de la institución para mitigar los rayos del sol y las intensas lluvias.