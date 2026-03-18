Alrededor de 300 detergentes de dudosa procedencia fueron incautados en establecimientos de la primera cuadra de prolongación Cajamarca, en Huancayo, tras detectarse que eran productos falsificados que imitaban marcas reconocidas.

Durante la intervención de la Municipalidad Pro, se verificó que los insumos carecían de precintos de seguridad, códigos de barras y presentaban irregularidades en el etiquetado, lo que permitió confirmar que no correspondían a productos originales. Entre las marcas adulteradas se identificaron “Marsella”, “Opal” y “Bolívar”.

Además, se advirtió que estos detergentes podrían ser de uso industrial, lo que representa un riesgo para quienes los utilizan en el hogar, ya que pueden provocar afectaciones en la piel y la vista.

La Policía Nacional del Perú procedió al decomiso de la mercadería, que será sometida a análisis, mientras continúan las investigaciones para determinar a los responsables de su comercialización.