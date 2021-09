Eran las 3:20 de la tarde cuando se vio la humareda en la vivienda de la Av. Circunvalación n° 470 en Huancayo. Beatriz Orihuela Suasnábar (56), llegó angustiada y vio cómo el fuego devoraba tres ambientes de su casa. La comerciante se puso a llorar la mercadería (pantalones, polos, casacas) valorizada en unos 40 mil soles se quemaron. Sus animales, 20 cuyes y más de 12 gallinas, murieron achicharrados.

“A las 3:28 comunicaron del incendio. Aún se desconocen las causas, pero el fuego avanzó rápidamente porque había material inflamable. En la casa viven unas cinco personas”, comentó un agente del Serenazgo. Al lugar llegaron serenos de Huancayo, policías y bomberos. Los vecinos se sumaron a la tarea de sofocar las llamas, lanzando agua desde las viviendas aledañas. Apenada, Beatriz Orihuela, contó que salió de su casa a las 11:30 de la mañana y fueron sus vecinos que le llamaron a su celular para avisarle que su casa de material rústico se quemaba. “No tengo luz, me alumbro con una linterna. No sé qué pudo pasar. He perdido todo, mis animales, la mercadería que recién me llegó”, dijo solloza. Después de más de dos horas, a las 5:00 de la tarde, lograron sofocar las llamas.

Los hombres de rojo se quedaron para realizar el trabajo de remoción y evitar que el fuego se avive. Personal de Defensa Civil al ver que dos familiares perdieron todo tras el incendio, llevaron colchones, frazadas y utensilios. Aunque la causa del incendio se desconoce, la agraviada refiere que no tiene luz, sin embargo presumen que algún integrante de la familia, pudo dejar leña encendida. La Policía investiga el hecho.