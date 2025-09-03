Lo que sería una simple quema de pastizal, terminó generando el incendio en un almacén de productos repotenciados en Auquimarca, Chilca. Según detalló la Compañía N° 30 de los Bomberos de Huancayo, solo en el mes de agosto se registraron un total de 22 siniestros, entre forestales y urbanos.

Cerca de las 12:30 de la tarde de ayer, un estruendo alertó a los vecinos del jirón Manchego Muñoz, en el barrio de Auquimarca en Chilca, a los pocos segundos una hilera de humo los alertó del inicio de un incendio.

“Todo se empezó a quemar, llamamos a los bomberos y Serenazgo de Chilca, pero no llegaban, por eso los vecinos cargados de baldes y tinas empezamos a echar agua, porque podía pasar a nuestras casas”, detallaron los lugareños.

Con el transcurrir de los minutos, el fuego empezó a extenderse hacia otros espacios de un canchón donde se almacenaba productos repotenciados y troncos secos. La desesperación de los pobladores generó que arriesguen si vida con sufrir de asfixia por el intenso humo de material sintético y troncos que llegó a las viviendas cercanas.

Tras casi una hora, llegaron los bomberos voluntarios de las compañías N° 198 de El Tambo y la N° 30 de Huancayo.

“Hemos tenido un inconveniente con el carro cisterna de Huancayo, que se encuentra en reparación en el taller, por eso tuvimos que alertar a los Bomberos de El Tambo”, mencionó el comandante, Kid Záforas.

Fueron los hombres de rojo quienes lograron controlar las llamas, que se habría iniciado con la quema de pastizales en el interior del canchón y terminó saliéndose de control.

Asistencias. Durante esta temporada de estiaje, la Compañía N° 30 de Bomberos de Huancayo tuvo más de dos decenas de atenciones solo en el mes de agosto.

“Entre incendio forestales y los registrados en la zona urbana, hemos acudido a un promedio de 22”, acotó el bombero Kid Záforas.

Los hombres de rojo recomendaron a evitar la quema de pastos y similares en zona con gran cantidad de combustible como paja y troncos.