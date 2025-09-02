El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo consiguió que se imponga 14 años de pena privativa de la libertad efectiva a Marcelino Sihuincha Hilario (50), reo en cárcel, hallado culpable del delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 10 años en el distrito de Sapallanga.

De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado aprovechaba momentos en los que la niña se encontraba sola para realizarle tocamientos, además de amenazarla con matar a su madre si revelaba lo sucedido. Los hechos ocurrieron en dos oportunidades, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, mientras la víctima vivía junto a su madre y hermana menor en un cuarto del inmueble del agresor.

La condena fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, tras acreditarse las pruebas presentadas por el fiscal adjunto provincial Denis Bonifacio Hidalgo. Además, el tribunal fijó el pago de 5 mil soles como reparación civil a favor de la víctima.