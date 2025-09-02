La Dirección regional de salud (Diresa) Junín, reveló que el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja ha paralizado el 50% de sus intervenciones quirúrgicas, debido a la falta de mantenimiento de un equipo de anestesiología. Situación atribuida por la Contraloría General de la República a la omisión de funciones por parte de su dirección.

Según informó el director regional de Salud, Clifor Curipaco, el otro 50% de operaciones es derivado al hospital Carrión, que de por si ya tiene una carga elevada de operaciones.

Grave

Según el Informe de la Red de Salud Jauja, el equipo de anestesiología presentó fallas desde el pasado 18 de julio, pero el problema no fue atendido a tiempo, a pesar de múltiples solicitudes del área de cirugía y anestesiología.

El último mantenimiento al equipo habría sido realizado en octubre de 2023, lo que evidencia una grave desatención. Aun con desperfectos, el equipo fue usado en los procedimientos quirúrgicos, exponiendo a los pacientes a riesgos médicos innecesarios.

Finalmente, el 15 de agosto, tras un mes sin respuesta, se suspendieron todas las cirugías con anestesia general y se derivaron los casos más urgentes al Hospital Carrión y otros centros. Ese mismo día, el hospital recién solicitó propuestas para el mantenimiento correctivo. También, el caso se habría puesto de conocimiento de la Fiscalía de Prevención del Delito al ser un acto de omisión de funciones que puso en riesgo a los pacientes.

Investigaciones

Consultado sobre el caso, Clifor Curipaco, anunció que se ha iniciado una investigación administrativa para identificar responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.