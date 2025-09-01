Integrantes del Sindicato Nacional de Enfermeros del Seguro Social de Salud (Sinesss) realizaron un plantón en los exteriores del hospital Ramiro Prialé Prialé para exigir mejoras en la gestión del servicio de enfermería.

Los profesionales solicitaron que se mantenga la actual jefatura del departamento hasta que culmine el concurso de enfermeras que permitirá designar al cargo por meritocracia. Asimismo, reclamaron que se atienda la brecha de recursos humanos en los distintos servicios de enfermería con el fin de garantizar una atención adecuada a los asegurados.

Durante la protesta también expresaron su preocupación por la situación crítica que atraviesa el servicio de emergencia del nosocomio. Este plantón forma parte de las medidas previas a la huelga nacional anunciada para el próximo 9 de setiembre.