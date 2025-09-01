El pasado 19 de agosto, el Gobierno Regional de Junín entregó la nueva infraestructura de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión; sin embargo, han transcurrido 14 días y los estudiantes aún no pueden hacer uso de las instalaciones, situación que ha generado reclamos de los padres de familia.

El malestar llevó a que el gerente regional de Infraestructura, Rony Bejarano, se reuniera con los padres y el contratista a las afueras del plantel para llegar a un acuerdo. Bejarano explicó que el retraso se debió a un problema con el pago al proveedor, ya que el contratista enfrentaba embargos de Sunat, aunque aseguró que el presupuesto ya se está moviendo.

Por su parte, el contratista Alfredo Alarcón Medina informó que todavía existe una deuda pendiente de un millón 600 mil soles, dinero que debe destinarse al pago de proveedores, quienes exigen el abono antes de permitir la apertura de la institución.

El director de la escuela, Pedro Chipana Sandrez, recordó que inicialmente se acordó abrir las puertas el 21 de agosto, plazo que no se cumplió. Ahora, el nuevo compromiso establece que el viernes 6 de setiembre se entregará el local al Gobierno Regional y posteriormente al comité de recepción de la institución, para que desde el lunes 8 los estudiantes finalmente puedan usar las nuevas aulas.