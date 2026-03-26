Una comerciante identificada como Magaly R.S fue víctima de un intento de feminicidio en el mercado Dos de Mayo, en la ciudad de Tarma, tras ser atacada por un sujeto que le roció combustible y le prendió fuego en su puesto de venta.

Según información preliminar, la mujer ya había denunciado anteriormente agresiones por parte del presunto agresor e incluso había solicitado garantías para su vida, sin embargo, el ataque se produjo en pleno centro de abastos.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al hospital Félix Mayorca Soto, donde fue atendida por quemaduras de primer grado en los pies.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar y capturar al responsable, así como esclarecer las circunstancias del ataque.