Un misterio ha envuelto el hallazgo del cadáver que apareció flotando en el canal Cirmir del barrio Huacho en el distrito de El Mantaro en la provincia de Jauja, perteneciente a un adulto de 50 años de edad aproximadamente, cuya identidad se desconoce, al parecer nadie lo busca y peor aún, presenta signos de haber sido violentado.

Al mediodía de este domingo, agricultores que salían del campo con dirección a sus hogares, observaron que la corriente del canal arrastraba el cuerpo de una persona. Inmediatamente, abordaron sus motos lineales logrando dar alcance y rescatarlo.

La víctima tenía puesto solo un polo oscuro, una camisa a cuadros y un par de medias color negro.

Investigan su muerte

Policías de la Comisaría de Apata en coordinación con el Ministerio Público y peritos de Criminalística de Huancayo realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver.

Durante esa labor, constataron que la víctima tenía lesiones en el rostro, moretones en los pómulos y un corte profundo en la frente, lo que hace presumir que fue atacado a golpes y posteriormente arrojado al canal.

Hasta el cierre de edición las autoridades a cargo de la investigación dispusieron el internamiento del cuerpo en calidad de NN, tampoco ningún familiar ha llegado al lugar reclamando por él. Los pobladores del lugar refieren no conocerlo.

Los que si llegaron fueron algunos pobladores de zonas cercanas que buscaban a sus familiares extraviados, pero al ver el cuerpo aseguraron no conocerlo. Los agentes PNP pidieron que, quienes tengan familiares perdidos con esa descripción se acerquen a la morgue.