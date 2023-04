Un gigantesco tumor de 42.5 kilos, y que se alojaba en el ovario (tenía un abdomen abultado) de una joven madre pasqueña, fue extirpado sin complicaciones por médicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro. La mujer de iniciales S.Z.V. (43) es madre de cuatro menores y se dedica a la agricultura, arribó a Concepción del centro poblado de Quiparacra, región Pasco.

Cirugía

Inmediatamente, fue recibida por los profesionales del IREN Centro programando su intervención quirúrgica en tiempo récord, toda vez que por su delicado estado corría un riesgo alto de perder la vida por asfixia o que se reviente el tumor en cualquier momento.

El equipo de médicos fue dirigido por el subespecialista en ginecología oncológica, Danilo Baltazar Chacón, y lograron retirar el tumor luego de cuatro horas de cirugía.

“Es el tumor más grande que hemos extraído en el IREN, se trata de un adenocarcinoma mucinoso de ovario, afortunadamente contamos con un equipo de subespecialistas y tecnología de última generación, la paciente ya se encuentra estable y se viene recuperando satisfactoriamente”, manifestó.

En tanto, la hija de la paciente, Flor V., entre lágrimas señaló sentirse impotente al ver a su progenitora así y no poder hacer nada. “Ella es fuerte, siempre lo ha demostrado y nos ha enseñado a no rendirnos. La amo y que me perdone por no hacerle caso. Agradezco al IREN Centro por el trato del personal y por atención inmediata”, dijo.

Finalmente, con 757 casos, el cáncer de cuello uterino sigue siendo la neoplasia más prevalente en las mujeres, de acuerdo a la Oficina de Inteligencia Sanitaria.

