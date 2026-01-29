Más de 1 millón de personas en riesgo por huaicos e inundaciones en Junín

Tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar de Jauja, se determinó la responsabilidad de Godofredo Mauro Osorio Borja en actos de abuso contra su nieta de 13 años mientras se encontraba a su cuidado.

El caso salió a la luz luego de que familiares notaran señales de sufrimiento en la menor, lo que motivó que ella revele la situación que venía viviendo en silencio.

El Poder Judicial dictó una pena de 14 años de prisión efectiva para el acusado, como parte de las medidas para proteger a la víctima y garantizar justicia dentro del marco legal.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier situación de vulneración de derechos y de proteger a los menores, priorizando siempre su bienestar físico y emocional.