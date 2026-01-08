Junín: Producción de leche sostiene economía local de Punto y alistan feria para promover comercio

Un joven universitario de 22 años se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana luego de que delincuentes robaran su tienda de celulares, en la provincia de Jauja, llevándose equipos, herramientas y 2 mil 500 soles en efectivo, tras forzar el ingreso al local.

El robo ocurrió pasada la medianoche de este miércoles en la tienda “Word Cell”, ubicada en el jirón Bolívar 1055, donde los sujetos, usando mascarillas y gorras, violentaron la puerta principal para ingresar sin ser identificados.

Los hampones se apropiaron de celulares nuevos y en reparación, además de accesorios y equipos de trabajo. El afectado había invertido sus ahorros en este emprendimiento, que terminó siendo blanco de la delincuencia.

Efectivos de la Comisaría de Jauja y peritos de Criminalística de Huancayo realizaron el recojo de huellas dactilares y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.