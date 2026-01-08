La producción de leche es actualmente el único sustento económico de las familias de la comunidad campesina Nueva Libertad de Punto, ubicada en el distrito de Santo Domingo de Acobamba. Desde esta zona ganadera se produce el 42 % de la leche de la provincia de Huancayo, equivalente a unos 3 800 litros diarios, según informó Julio Luján, director de la Agencia Agraria de Concepción, quien también destacó que la leche producida en Punto tiene características diferenciadas por su alto contenido de sólidos, lo que mejora su rendimiento en derivados como el queso.

“Con esta raza de vacunos, con siete litros de leche ya podemos obtener un kilo de queso, mientras que con otras razas se necesitan más de diez litros”, explicó, resaltando la calidad del producto que sostiene la economía local.

Luján precisó que, en su jurisdicción integrado por Concepción, Chupaca y Huancayo, se producen alrededor de 80 mil litros de leche diarios, lo que dimensiona la importancia de Punto dentro del sistema lechero regional. “Estamos hablando de una cifra muy considerable, porque el 42 % de la producción lechera de Huancayo sale de esta zona, de estos ganaderos de Nueva Libertad de Punto”, señaló.

Pese a su aporte productivo, los pobladores continúan enfrentando vías de acceso deplorables y ausencia de asfalto, lo que encarece el traslado de la leche y limita su competitividad.

Con la finalidad de promover la venta de sus productos lácteos, la Comunidad Campesina de Nueva Libertad de Punto, se prepara para realizar la XXXVI Expo Feria Ganadera 2026. La actividad se desarrollará del 9 al 13 de enero y tendrá como día central el domingo 11, desde las 8:00 a. m., en el estadio comunal, donde ganaderos locales y de zonas vecinas exhibirán sus mejores ejemplares de ganado vacuno, además de derivados lácteos producidos en la comunidad. La feria incluirá concursos de ordeño, juzgamiento de ganado de las razas Brown Swiss y Simmental, muestra gastronómica y venta de quesos y otros productos lácteos producida por los mismos pobladores, buscando dinamizar la economía local que sostiene a decenas de familias de esta zona rural de la provincia de Huancayo.