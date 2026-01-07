La conocida “diva de la tunantada”, Susan del Perú, volvió a generar controversia en el ambiente del folklore local luego de opinar sin filtros sobre otros artistas durante una transmisión en vivo por TikTok.

Durante el live, sus seguidores le pidieron que dé su opinión sobre diversos exponentes del género, a lo que Susan accedió sin dudar y con el estilo frontal que la caracteriza. En sus comentarios, señaló que muchos artistas “no cantaban”, aunque también reconoció el talento de varios intérpretes, según su percepción.

Entre los artistas que destacó positivamente mencionó a Katshiumy, Sonia Morales, Dina Páucar, Flor Yauyinita y Nancy Manchego, además de resaltar a Los Marcos Musicales de Amaranta.

Distinta fue su postura frente a Celinda Vargas, Diego del Perú y Robert del Centro, a quienes criticó duramente, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

En medio de la transmisión, incluso se escuchó a una persona que la acompañaba advertirle: “te van a funar”, a lo que Susan respondió sin titubeos: “¿qué me importa?”, continuando con sus declaraciones.

TE PUEDE INTERESAR: Tres heridos entre ellos un menor, deja enfrentamiento por terrenos en La Oroya

Respuesta

Tras los comentarios de Susan del Perú, Diego del Perú no tardó en pronunciarse y publicó un video en sus redes sociales, en el que aseguró que “mientras van hablando mal de mí, yo estoy feliz con trabajo”, dejando entrever que no se siente afectado por las críticas.

Las declaraciones de ambos artistas han avivado el debate en el folklore peruano, dividiendo opiniones entre seguidores y generando una nueva polémica en el género.