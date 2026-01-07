El fallo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja se dio tras declarar infundado el pedido de la defensa para cesar la medida restrictiva. La decisión se basó en los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, entre ellos 17 pruebas determinantes para el caso.

Entre las evidencias más contundentes figuran informes periciales que confirmaron sangre de la víctima en unas zapatillas blancas halladas en el dormitorio del imputado y la presencia de sangre de Rojas Crispín en el colchón de la víctima, vinculándolo directamente con la escena del crimen.

Nuevos cargos

Además del caso de feminicidio, Rojas Crispín enfrenta un nuevo proceso por agresiones contra la madre de la víctima, Isabel Retoblo Espinoza, quien denunció amenazas de muerte e insultos.

El 1 de diciembre, la fiscalía presentó un requerimiento de acusación directa, solicitando una pena efectiva de dos años. El juez aún debe resolver la admisión y fijar la fecha de la audiencia de control de acusación.

Con las pruebas biológicas que lo ubican en la escena del crimen y lo vinculan con las pertenencias de la víctima, la situación legal de Esteban Rojas Crispín se complica aún más, y permanecerá recluido hasta el inicio del juicio oral.