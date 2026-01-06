Dos adolescentes fueron encontradas en aparente estado de ebriedad en el Parque Túpac Amaru de Huancayo, luego de que una de ellas, de 13 años, quedara inconsciente tras consumir alcohol. La situación fue detectada por operadores del Centro de Videovigilancia, quienes alertaron a personal de Serenazgo.

La otra menor, de 14 años, explicó que ambas habían acudido al parque con autorización de sus padres para un ensayo de danzas, pero que luego habrían sido inducidas al consumo de bebidas alcohólicas por terceros que se retiraron del lugar. Además, se verificó la presencia de un joven de aproximadamente veinte años que abandonó el sitio al notar la presencia de los Serenos.

Tras la intervención, los padres acudieron al parque y se hizo la entrega formal de las menores, salvaguardando su integridad. Los familiares agradecieron la rápida acción del personal municipal, que destacó la importancia de la prevención del consumo de alcohol en adolescentes.