Entre lágrimas y con el rostro marcado por el dolor, los padres de Jackelin Rosaura Meza (19) hicieron un desesperado llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a Wilmer Rojas Solano, presunto responsable de la muerte de su hija. La joven universitaria fue hallada sin vida en Huayllay (Pasco), con signos de asfixia, tras desaparecer luego de retirarse de una reunión social con el investigado, quien se encuentra no habido.

Rojas Solano es señalado como presunto responsable de dos feminicidios y tres tentativas de asesinato en las regiones Junín y Pasco. Según las investigaciones, la víctima había llegado a Huayllay para trabajar temporalmente en un restaurante donde también laboraba el sujeto como cocinero. Testigos indicaron que ambos se retiraron juntos y, horas después, la joven desapareció.

El presunto agresor ya afronta un proceso judicial por la muerte de su expareja Soledad Edith Rupay Malpartida (27), ocurrida en 2016 en San Jerónimo de Tunán (Junín), y en 2024 fue denunciado por intento de feminicidio contra otra joven en Huánuco, quien logró sobrevivir tras ser atacada.

La Policía alertó que Rojas Solano seguiría un modus operandi recurrente, ganándose la confianza de mujeres jóvenes mediante un trato amable y cercano para luego ejercer violencia extrema.

En medio del dolor, la familia de otra víctima fallecida también mostró su apoyo a los padres de Jackelin, uniendo fuerzas en la exigencia de justicia y la pronta captura del presunto agresor.