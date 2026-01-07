La región Junín atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de comercio exterior. Según datos de la plataforma “Exportemos” de PromPerú, las exportaciones regionales alcanzaron US$ 208 millones en el acumulado de enero a octubre de 2025, lo que representa un crecimiento del 29,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El repunte confirmaría una tendencia sostenida luego de la caída registrada en 2022, según informe de la plataforma, y consolida a Junín como un actor clave del centro del país. El crecimiento exportador está liderado principalmente por el sector minero, que concentra US$ 46 305 millones y representa el mayor volumen por sectores. Sin embargo, el sector agroexportador viene ganando terreno de manera progresiva, con US$ 200 millones, impulsado por productos con valor agregado que han encontrado mercados estables en Norteamérica y Europa.

En cuanto a destinos, China se mantiene como el principal mercado para la minería de Junín con US$ 23 029 millones, seguido por India (US$ 4 726 millones), Canadá (US$ 3 442 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 2 302 millones). En el caso de los productos no tradicionales, Estados Unidos lidera como destino agroexportador, con US$ 65 millones, seguido por Países Bajos, Italia y Bélgica. Los datos muestran también una diversificación progresiva de la canasta exportadora. En el rubro agropecuario, productos como el jengibre, el cacao y la piña se posicionan como los principales motores del crecimiento, con incrementos de hasta 60 % interanual en algunos mercados. A ellos se suman derivados orgánicos y agroindustriales que fortalecen la presencia regional en nichos especializados. Este dinamismo ha permitido que el número de empresas exportadoras de Junín aumente a 242 en 2025, mientras que los mercados de destino pasaron de 60 a 65, evidenciando una mayor capacidad de articulación comercial. Asimismo, el número de partidas exportadas se mantiene estable, lo que refleja una especialización más eficiente de la oferta regional. Para PromPerú, este crecimiento no es casual.

“De las cifras exportadoras que manejamos al año, cerca del 80 % de ese valor proviene de productos agroindustrializados de la Selva Central”, explicó el coordinador regional Aldo Palomino, quien destacó el rol de la transformación productiva en la competitividad regional.

No obstante, el avance no está exento de desafíos. Palomino advirtió que el siguiente salto exportador dependerá de infraestructura logística y ordenamiento territorial, especialmente para reducir costos y atraer inversiones.

“Falta definir claramente dónde va la parte industrial, qué es zona agrícola y qué es zona urbana. Eso es lo que lee un empresario antes de invertir”, sostuvo. En ese contexto, Junín aparece como una región con alto atractivo para capitales extranjeros, particularmente en agroindustria.

“Hoy los empresarios pequeños y medianos ya usan cartas de crédito, líneas financieras internacionales y cuentas en bancos del exterior. Eso antes no pasaba”, señaló Palomino, al resaltar el aprendizaje financiero del empresariado local. Palomino también señaló que empresas internacionales ya evalúan instalarse en la región para procesar materia prima local.

“Si una empresa chilena decide venir al Valle del Mantaro para industrializar papa, dar empleo y mover la economía, ¿cuál sería el problema?”, planteó. Sin embargo, advirtió que la llegada de capitales dependerá de reglas claras, formalización y planificación territorial que brinden confianza al inversionista.