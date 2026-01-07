La Selva Central es el punto más vulnerable de la región Junín durante la temporada de lluvias, que inicia con fuerza estas primeras semanas de enero y que se extenderá, por lo menos, hasta el mes de marzo.

Para esta época se esperan lluvias torrenciales y también deslizamiento de tierras; es decir, se esperan huaicos. Así lo dio a conocer el Arq. José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín.

PUNTOS DE RIESGO

Ahora mismo, los puntos en riesgo están ubicados a lo largo de las carreteras que conectan toda la Selva Central; los sectores no son nuevos, son los que siempre se ven perjudicados por los huaicos durante la temporada de lluvias: la ruta Tarma-Chanchamayo-Satipo.

Los puntos de bloqueo serán Marankiari, el túnel La Virgen y Yananguito.

“En movimientos de masa tendremos inconvenientes en las vías. La carretera marginal va a tener bloqueos constantes. Ya se saben los lugares donde la vía se va a bloquear; por ello, estamos articulando con Provías para el mantenimiento”, alertó José Vásquez.

Otro punto afectado será la carretera Satipo-Mazamari-Puerto Prado, vía que también tiene su mantenimiento a cargo de Provías. Mientras que la carretera Pangoa-Vizcatán del Ene, zona Vraem, se verá también perjudicada por los constantes bloqueos.

“Necesitamos que Provías, con sus recursos, rehabilite las vías que ya están plenamente identificadas, porque bloqueos y deslizamientos va a haber”, indicó el funcionario.

VALLE DEL MANTARO

El panorama no es alentador para la zona de sierra de la región. La Subgerencia de Defensa Civil prevé que las lluvias generen estragos en la provincia de Jauja, específicamente en Yanamarca.

“Un punto de alto riesgo es la laguna del valle de Yanamarca; probablemente este año también tenga una emergencia similar a la de años anteriores”, indicó el responsable regional de Defensa Civil, quien advirtió que la otra cuenca en riesgo es la del río Yacus: “Son lugares críticos, pero ya hemos realizado la limpieza y descolmatación; sin embargo, si hay una lluvia extraordinaria, afectará a la población”, indicó.

PRONÓSTICO

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a la Plataforma Regional de Defensa Civil, las lluvias entre enero y marzo tendrán intensidades entre normales y moderadas.

“No han mencionado lluvias extremas como para generar un Fenómeno de El Niño. Son las lluvias que siempre ha habido, las de todos los años. Habrá lluvias extraordinarias, pero solo en algunos puntos críticos”, informó José Vásquez.

En el mes de febrero, sin embargo, se empezarán a registrar lluvias mucho más intensas.

“En febrero probablemente será el pico más alto e irá bajando gradualmente desde el mes de marzo, tanto en la selva como en la sierra central”, advirtió sobre las precipitaciones el funcionario.

SORPRESAS

El titular de Defensa Civil señaló que ninguna autoridad debería verse “sorprendida” por un huaico o una inundación; enfatizó que las emergencias serán similares a las de años anteriores y que los alcaldes deberían estar preparados.

“Sabemos que los puntos son recurrentes; las autoridades saben perfectamente cuáles son sus puntos críticos y saben perfectamente que entre enero y marzo hay lluvias intensas en sus distritos. No hay pretextos”, finalizó.