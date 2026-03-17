Lo que debía ser el inicio del buen año escolar se convirtió en una jornada de protesta en las afueras de la institución educativa 30455 “Maria Inmaculada” del distrito de Paccha en Jauja. Desde las primeras horas, los padres de familia acataron un plantón impidiendo la entrada al plantel educativo, en rechazo a la racionalización de una plaza docente ejecutada a fines del 2025 por la Ugel Jauja.

Los manifestantes denunciaron que su hijos quedarán desatendidos el presente año escolar por la salida de la docente Elva Bujaico Félix, quien al haber alcanzado el límite de edad fue cesada del magisterio; sin embargo su plaza fue racionalizada, siendo reubicado a otro centro educativo.

Ante la imposibilidad de ingresar a las instalaciones y como medida de presión, los alumnos del nivel primario realizaron sus primeras clases en plena vía pública. Bajo la supervisión de algunos docentes, los niños se sentaron en las tribunas y el césped del estadio municipal para recibir el dictado de clases.

Al respecto, el jefe de la oficina de Gestión Institucional de la Ugel Jauja, César López Sánchez, señaló a este medio que la decisión de aplicar el proceso de racionalización en la mencionada institución fue anticipado a su director meses antes de culminar el periodo escolar 2025, teniendo como base la disminución de la población estudiantil.

“El Ministerio de Educación ha observado la disminución en la demanda de alumnos matriculados en la escuela 30455 en los últimos años. El 2024 tenían 56 alumnos y 7 docentes; el año pasado disminuyeron a 48 alumnos con 6 docentes; ahora para el presente año se ha dispuesto racionalizar una plaza docente más debido a que solo 43 alumnos se encuentran matriculados”, señaló el funcionario de la Ugel Jauja