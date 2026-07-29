Marcos Montalvo Huaringa (25), estaba desaparecido y fue hallado sin vida la madrugada de este martes, a un costado del kilómetro 15 de la carretera Jauja Tarma, centro poblado de Yanamarca, distrito de Acolla.

El infortunado que se encontraba tendido en una chacra y tenía el dorso descubierto, hace una semana había comenzado a laborar como taxista.

De las investigaciones se conoce que aceptó brindar una carrera a una mujer y un adolescente, al promediar las 6:30 p.m. del lunes, desde el terminal de pasajeros de Jauja con destino a Tarma.

En la ruta, Marcos ingresó a un grifo para abastecerse de combustible. A las 7:49 p.m. el GPS de su celular arrojó por última vez su ubicación en el distrito de Huaricolca, por lo que despertó la alerta a sus familiares quienes fueron a buscarlo. El conductor Marcos Montalvo, tenía hematomas.

DESAPARECE

Agentes de la Policía de Acolla, confirmaron la presencia de un cadáver al costado de un terreno de cultivo.

Los familiares de la víctima reconocieron al joven conductor. Los deudos hallaron sangre en una carretera vecinal tramo Lomo Largo – Apaycanchilla.

Se presume que los maleantes llevaron con engaños al conductor hasta esa zona donde lo golpearon con un objeto contundente, para luego llevarlo hasta Yanamarca donde lo abandonaron.

El auto de la víctima, un Great Wall negro BST-360, no fue ubicado en la zona, lo que hace sospechar de un presunto robo seguido de homicidio.