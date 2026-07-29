Cuatro personas resultaron gravemente heridas luego de un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en el distrito de Miraflores, según informó Exitosa Noticias.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el automóvil de color plata habría circulado a excesiva velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. Como consecuencia, el vehículo dio varias vueltas de campana antes de impactar violentamente contra un cerro ubicado al costado de la vía.

🔴🔵 Miraflores: cuatro heridos en accidente de tránsito por piques ilegales.



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Bomberos rescataron a los ocupantes

Tras el fuerte impacto, los cuatro ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo con lesiones de gravedad.

Hasta el lugar acudieron integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron las labores de rescate y lograron liberar a los heridos para posteriormente trasladarlos al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, los pacientes permanecían con pronóstico reservado hasta las primeras horas de la mañana.

PNP investiga las causas del accidente

La Policía continúa con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas en el interior del automóvil. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el conductor o alguno de los ocupantes se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Asimismo, las autoridades investigan la versión preliminar que señala que el vehículo habría estado participando en presuntos piques ilegales antes de perder el control. Esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.