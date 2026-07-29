Con la conducción de Iván Slocovich, director de Diario Correo, y Jorge Esteves, subdirector, Correo desplegó una cobertura informativa multiplataforma de alcance nacional para analizar el Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori. A través de un despliegue descentralizado, corresponsales y editores analizaron el panorama político antes y después del discurso presidencial.

VOCES

Desde Arequipa, el periodista Juan Guillermo Mamani recogió las expectativas del alcalde distrital de Yanahuara, mientras que la editora Mónica Cáceres analizó el panorama local en vivo. Cusco, con la participación de Juan Sequeiros, también se integró a la transmisión, mientras que en Ica, el editor de Correo, José Chacaliaza presentó un informe especial y entrevistó a Carlos Reyes Roque, alcalde provincial de la ciudad.

También se hicieron presentes con reportes y enlaces en vivo, los editores Johnny Aurazo (La Libertad), Walter Serquen (Lambayeque), Feliciano Gutiérrez (Puno), Jhon Surco (Tacna) y Etty Janampa (Huancayo).

Tras la culminación del mensaje, Correo convocó a especialistas para evaluar las líneas políticas, económicas y comunicacionales del discurso de Keiko Fujimori. Miguel Rodríguez Albán, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), analizó las reformas institucionales planteadas.​​​​​​​ Walther Salas Raa, director de la Escuela de Sociología de la UNSA, evaluó el impacto de los anuncios en las comunidades y de la nueva carretera central.​​​​​​​