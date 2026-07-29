En medio de la gran afluencia de público por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una adulta mayor sufrió una caída en la cuadra 15 de la avenida Brasil.

Testigos indicaron a RPP que la adulta mayor cayó al pavimento y sufrió un golpe en la cabeza mientras intentaba cruzar la avenida Brasil para ingresar a las tribunas habilitadas para el desfile.

Acompañada de su hija, la adulta mayor quedó tendida en el suelo tras la caída y no pudo reincorporarse. Minutos después, paramédicos la auxiliaron y la trasladaron en una ambulancia para su atención.

Los familiares de la adulta mayor se mostraron consternados por lo sucedido, pues temían que hubiera sufrido una lesión de gravedad.

Dicho medio indicó que en la avenida Brasil se registra una gran aglomeración de personas, muchas de las cuales pugnan por conseguir una mejor ubicación para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

La alta concentración de asistentes también ha propiciado el alquiler informal de sillas, una actividad que genera mayor congestión en los alrededores de la vía.