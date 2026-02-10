La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a Ronald Augusto Zapata Barzola (43), trabajador de la Municipalidad Distrital de Acolla, acusado de atropellar a un niño de 7 años y darse a la fuga la mañana del lunes 9 de febrero en la avenida Huáscar, ruta Jauja–Tarma.

Durante las diligencias, los agentes ubicaron la motocicleta de placa 2928-2F dentro de las instalaciones de la municipalidad, la cual no contaba con SOAT. El menor, identificado con las iniciales D. F. S. C., reconoció al presunto conductor mediante una fotografía desde el hospital, luego de describir la vestimenta que llevaba al momento del accidente.

El médico Héctor Diez Noblecilla informó que el niño presenta policontusiones, laceraciones múltiples y fractura de tibia izquierda. El caso es investigado por la Comisaría PNP de Acolla por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas.