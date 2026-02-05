Una joven madre de familia quedó en coma, en el hospital Domingo Olavegoya de Jauja, luego de ser dada de alta, pese a que se quejaba de intensos dolores, tras una cesárea que se le practicó en el mismo nosocomio. La Fiscalía realiza una investigación contra el médico que trató a la paciente.

Denuncia. La Fiscalía Penal de Jauja y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigan un presunto caso de negligencia médica en agravio de una joven madre que lucha por su vida tras ser dada de alta luego de haber alumbrado a su bebé en el hospital Domingo Olavegoya.

Según la denuncia realizada ante la Comisaría de Jauja por los familiares de Xiomara H.J. (24) quien fue intervenida por cesárea para dar a luz a su bebé, intervención que estuvo a cargo del médico Ronald A.Q. El profesional de la salud habría hecho caso omiso a los quejidos de la parturienta disponiendo su alta, refiriendo que los dolores que presentaba en el vientre eran normales.

Sin embargo, al llegar a casa los dolores se volvieron insoportables por lo que sus familiares inmediatamente optaron por trasladarla nuevamente al hospital Olavegoya donde el personal de turno tuvo que someterla a una intervención quirúrgica de emergencia.

La fiscal Dra. Yanderit Hinostroza ingresó al centro hospitalario para realizar las diligencias verificando que la joven madre se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos conectada a un ventilador mecánico. Su diagnóstico revela que su estado de salud se agravó debido a un shock séptico, falla orgánica multisistema post operatorio, histerotomía abdominal total por endometritis, pelviperitonitis y laceración de vejiga.