“No se va a permitir que alguien tome un puente, si lo hace, inmediatamente será detenido. Tampoco se permitirán actos de vandalismo, cierre de vías y daños a la propiedad pública o privada”, manifestó el jefe de la región policial Junín, general PNP César Calero Cisneros, refiriéndose al paro de 48 horas que se lleva a cabo hoy exigiendo se cumpla con el presupuesto y la ejecución de la Nueva Carretera Central.

La Región Policial Junín puso en ejecución el plan de operaciones de 72 horas, que contempla acciones de control, vigilancia y restablecimiento del tránsito en puntos estratégicos de la Carretera Central, para ello la Policía está en alerta permanente desde ayer.

El general PNP, César Calero mencionó que se priorizará la protección de la integridad de la población, el respeto de los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.

Desde la institución policial señalaron que el plan incluye la presencia de unidades especializadas para actuar ante eventuales bloqueos de vías, disturbios o afectaciones a bienes públicos y privados, con el objetivo de evitar situaciones de violencia y mantener la seguridad durante las jornadas anunciadas.

El oficial indicó que no van a permitir los piquetes que no permitan el pase de los ciudadanos que no se acoplan a la marcha, ya que estos últimos tienen el derecho a desplazarse libremente.

En la región Junín se cuenta con 700 efectivos policiales a disposición pero además van a contar con el apoyo de custodios de las regiones Pasco y Huancavelica.

Ayer, la policía mantenía permanente vigilancia en la carretera Central, en el tramo La Oroya-Huancayo, donde hasta la tarde se mantenía el libre tránsito. Las labores de vigilancia permanecieron en la tarde y en la noche, ya que es una vía de alto tránsito para las nueve provincias de la región Junín, además de las regiones de Pasco, Huánuco y Huancavelica.

Ayer por la tarde y la noche las unidades circularon con normalidad, los vehículos de carga pesada y de transporte interprovincial sin problemas, pero hoy se temen bloqueos por el paro.

