Tras la solicitud de vacancia presentada por la regidora provincial, Fiorella Fabián González, contra la edil, Doricinda Matías Bonifacio, por el caso de contrato de la Municipalidad Provincial de Huancayo a la cuñada de la concejal denunciada, por la causal de nepotismo, el Jurado Nacional de Elecciones decidió archivarlo definitivamente.

Como se recuerda, el último 19 de febrero, se desarrolló la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal con participación de los regidores provinciales donde el caso no tuvo ninguna impugnación, “por lo que adquirió la condición de consentido o cosa decidida”, explica la sentencia. “En consecuencia, al advertir que no existe actuación pendiente de realizar en este expediente, corresponde disponer su archivo definitivo”.

Con este Expediente N.° JNE.2024001877, emitido el 11 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones archiva el caso de nepotismo de la mencionada regidora provincial y desestima la investigación de este organismo por la contratación de la señora Norma Común Catay.