Durante la madrugada del 22 de enero, mientras dos jóvenes dormían en una banca de la plaza 20 de enero en Yauyos, Jauja, Luz Lanazca (24) aprovechó la situación para robar cuatro celulares de alta gama, tarjetas de crédito y documentos personales, y se retiró en un taxi colectivo rumbo a Huancayo. Los familiares denunciaron el hecho y rastrearon los equipos mediante GPS, lo que permitió su captura en el centro de Huancayo por efectivos de la comisaría de El Tambo.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja logró que la joven sea condenada a dos años, 11 meses y 25 días por el delito de hurto agravado. Tras el registro personal, se recuperaron todos los bienes sustraídos. La fiscal adjunta provincial Julia Marlene Tovar Vilcahuamán destacó que la acción rápida del Ministerio Público fue clave para que la pena se aplicara mediante sentencia de terminación anticipada.

El Poder Judicial también dispuso que Lanazca cumpla reglas de conducta, con la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en prisión efectiva. Además, se fijó el pago de una reparación civil a favor de las víctimas, asegurando que reciban compensación por los bienes y documentos robados.