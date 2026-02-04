Exalcalde de Huancayo y técnico motorista. Actualmente se dedica a la mecánica y a la docencia, lo cual le permite sostener su economía.

Con énfasis señala que al interior de su partido no hay “negociados”. “Es la tercera vez que me presento a un cargo de elección popular con Perú Libre. Nunca he pagado por mi candidatura como sí se hace en otros partidos. Aquí no se negocia. Mi campaña es austera, hacemos trabajo a pie, no tenemos paneles como otros partidos de la derecha”, dijo.

Entre sus principales propuestas están: “Convocar a una asamblea para elaborar una nueva Constitución, con un nuevo contrato social, que incluya al empresario con el trabajador, al opresor con el oprimido; para eliminar los oligopolios, así como revisar o rescindir los contratos ley que le han hecho daño al país”, citó.

De la misma manera, mencionó: “Apostaremos por la creación de institutos tecnológicos. Y en cuanto a la seguridad ciudadana plantearemos la creación de centros de instrucción para profesionalizar el servicio de Serenazgo y dotar a los agentes de armas no letales. De la misma manera, impulsaremos los hospitales especializados”.