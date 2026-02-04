Es licenciado en Administración y se desempeñó como asesor del Congreso de la República. Actualmente es secretario regional de Perú Libre.

En entrevista con Correo, el aspirante al Legislativo propuso una iniciativa que establezca un código laboral para que las remuneraciones estén homologadas, incluyendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, funcionario del BCR, jueces supremos, entre otros.

Se mostró de acurdo con una Asamblea Constituyente en la cual el pueblo organizado pueda redactar su propia Carta Magna. “Necesitamos modificar el régimen económico. En Perú Librebuscamos una descentralización económica, fiscal y tributaria. El 70 % se distribuye para los ministerios en Lima, 18 % para los gobiernos regionales y el 12 % para más de tres mil municipalidades. Así, no podemos hablar de una verdadera descentralización”, señaló.

También se inclinó por la creación del programa Médicos por Familia. “Con ello se busca que la población no llegue al hospital porque será una atención preventiva. Se trata de reforzar el nivel de atención, priorizando a los más vulnerables”, dijo.