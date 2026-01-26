Un joven de 29 años estuvo a punto de provocar una tragedia la madrugada del 26 de enero, luego de quedarse dormido con la cocina encendida al interior de un local comercial ubicado en la avenida Leandra Torres.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en la hamburguesería “Mr. Chóng”, donde se registró una fuerte fuga de gas que fue percibida por vecinos del sector desde aproximadamente las 4:00 a. m., quienes dieron aviso a las autoridades.

Al ingresar al establecimiento, el personal encontró al ciudadano Klavis Chukimantary Astete en estado de desorientación y con síntomas de intoxicación. En el lugar se constató que una cocina permanecía con las hornillas encendidas y que un balón de gas liberaba combustible, generando alto riesgo para las viviendas cercanas.

Tras ventilar el ambiente y retirar cuatro balones de gas y objetos inflamables, el joven logró recuperar la conciencia y manifestó que se había quedado dormido. Posteriormente, se negó a recibir atención médica, por lo que fue trasladado a la Comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes.