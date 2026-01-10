El Poder Judicial de Jauja se convirtió en el escenario en el que se sometió a juicio de prisión preventiva a una menor de 16 años, su hermano y su enamorado, por el asalto a un joven farmacéutico.

El magistrado Segundo Huamán Carrasco, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja, juzgó a la menor Jamile A.C. (16) como adulto y ordenó su internamiento por 6 meses en el penal de mujeres, según establece la modificación de la ley 32330 aprobada el 2025, que señala que “Adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como robo agravado, sicariato, violación sexual, terrorismo, entre otros”.

El pedido de prisión preventiva fue presentado por el fiscal penal provincial de Jauja, José Bastidas Cajahuaringa, quien señaló que se han hallado diversos elementos para acusar a Smith Allcarima Caldas (19), Dario Quiñones Jiménez (18) y la menor Jamile AC (16) por la presunta comisión del delito de robo agravado, lo que podría terminar en una condena de 20 años de prisión efectiva.

Además, el representante del Ministerio Público, refirió que los detenidos no acreditaron contar con arraigo laboral ni domiciliario, por lo que dejarlos en libertad representaría un peligro de fuga.

Delito

Ellos fueron detenidos la mañana de este lunes por los policías de la Comisaría de Jauja, luego de protagonizar un robo y asalto en agravio de Kenny R.T.(23) cuando caminaba por la vía peatonal del Jr. Junín.

La denuncia fue recibida por los policías de SEINCRI Jauja que inmediatamente recogieron elementos probatorios como imágenes de cámaras de seguridad, testimonio del agraviado, declaración de testigos, entre otros.