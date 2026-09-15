“No obstante la lluvia, el frio y el viento, están ustedes aquí y no tengo más que muestras de gratitud y el compromiso de hacer un buen gobierno para ustedes” expresó Julio de la Rosa, candidato a la alcaldía de Huancayo por Alianza para el Progreso, visiblemente emocionado, ante una multitud, luego de una caminata el último sábado desde el parque Tupac Amaru hasta la plaza Huamanmarca.

A pesar del aguacero que arreciaba el centro de Huancayo, la avenida Giraldez y la calle Real fueron testigos de la multitud que caminaba, rumbo a la plaza Huamanmarca, liderados por Julio De la Rosa y Arnoldo Mallma.

De La Rosa pidió a la población que lo escuchaba en ese momento, a seguir sin perder la esperanza en que ya viene un nuevo gobierno para Huancayo “no quiero que se sigan mojando, estoy muy agradecido con todos ustedes, no voy a ponerme a explicar el plan de gobierno ahora, permítanme hacerlo el día del debate, apóyenme marcando la A este 04 de octubre” señaló.

En el mismo evento presentó de manera breve a sus candidatos al concejo provincial de Huancayo, el cual cuenta con figuras de experiencia en el ámbito público y privado y con jóvenes que dan inicio a su participación en el ámbito político.