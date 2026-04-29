La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín informó que ha notificado a 110 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) públicas y privadas para que levanten observaciones pendientes y continúen con el proceso de categorización y recategorización.

El responsable de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de la Diresa Junín, Jhonatan Gutiérrez Córdova, precisó que las principales dificultades están relacionadas con la falta de personal e infraestructura adecuada.

“Lo más crítico que se halla en los establecimientos de salud es el tema de los recursos humanos, infraestructura, falta implementar laboratorios, farmacias, entre otros”, señaló el funcionario.

Centros de Tarma solicitan prórroga para cumplir requisitos

En la provincia de Tarma, unas 32 Ipress solicitaron una prórroga hasta agosto para continuar con el proceso de recategorización, debido a que actualmente no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos.

Las autoridades indicaron que la falta de equipamiento y personal especializado sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en el proceso.

Hospitales y centros aún no cumplen con requisitos técnicos

Entre los establecimientos que aún presentan observaciones se encuentra el centro de salud La Libertad, que busca su recategorización a hospital II-1.

Según detalló la Diresa, este establecimiento cuenta con infraestructura y ha contratado más médicos ginecólogos y pediatras; sin embargo, todavía no cumple con habilitar adecuadamente el área de cirugía general y otros servicios esenciales.

Asimismo, también se encuentran observados:

Hospital Ramiro Prialé de EsSalud

Hospital Daniel Alcides Carrión

Hospital El Carmen

Un equipo técnico de la Diresa Junín es el encargado de elaborar los informes necesarios para definir la recategorización de estos establecimientos.

Más de 145 establecimientos están en proceso de recategorización

De acuerdo con el último reporte oficial, entre junio de 2025 y febrero de 2026, un total de 145 establecimientos de salud se encuentran en proceso de categorización y recategorización en la región.

Las autoridades sanitarias indicaron que la demanda de servicios de salud es alta, pero el avance del proceso depende de la mejora en recursos humanos, infraestructura y equipamiento médico.