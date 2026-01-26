El candidato a diputado por el Partido Morado, Omar Ordoñez, participó en el podcast “Conoce a tu candidato” de Diario Correo, donde expuso sus principales propuestas legislativas y su visión sobre la actual coyuntura política.

Durante la entrevista, Ordoñez planteó reformas orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, entre ellas cambios a la ley de contrataciones públicas para garantizar mayor transparencia y acceso ciudadano a la información sobre el uso de recursos del Estado. Asimismo, cuestionó las denominadas leyes “pro crimen” y señaló la necesidad de derogar normas que, a su criterio, debilitan las investigaciones fiscales.

El postulante también se pronunció a favor de implementar plenamente la Ley del Servicio Civil como mecanismo para reforzar la meritocracia y reducir el clientelismo en el aparato estatal, incluyendo el Congreso de la República.

En materia urbana, advirtió sobre la expansión desordenada de proyectos inmobiliarios en suelos agrícolas del Valle del Mantaro y propuso impulsar ciudades compactas, con mayor fiscalización a autoridades locales.

Finalmente, expresó la necesidad de reformas estructurales al Congreso y al futuro Senado para recuperar legitimidad y confianza ciudadana, en un contexto marcado por la desafección política.