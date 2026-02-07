El Comité de Gestión del Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana acordó fortalecer las acciones de control y vigilancia, implementar el Reglamento del área, continuar con la actualización del Plan Maestro y gestionar la creación de una unidad ejecutora para la administración de la infraestructura hidráulica mayor, en coordinación con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro.

Estos acuerdos fueron adoptados durante la Primera Reunión Extraordinaria del Comité de Gestión del ACR Huaytapallana – 2026, convocada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional Junín, con la participación de entidades públicas, instituciones técnicas y comunidades campesinas vinculadas a la conservación del ecosistema.

En ese marco, se ratificó que el ACR Huaytapallana permanecerá cerrado de manera indefinida, en cumplimiento de la Ordenanza Regional N.° 418-2025-GRJ/CR, como medida preventiva ante los riesgos de desastres naturales derivados del acelerado retroceso glaciar, sustentados en estudios científicos especializados.