Durante, esta temporada de lluvias, un total de 21 distritos de la región Junín fueron declarados en emergencia, por lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones.

Declaratorias

En los decretos supremos 003-2026; 019-2026 y 025-2026, emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros se declaró en emergencia a Perené, Pichanaqui, San Luis de Shuaro, San Ramón, Chanchamayo y Vitoc en la provincia de Chanchamayo; también a Andamarca, Cochas y Comas, en Concepción; El Tambo, Huancayo, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba (Huancayo); Molinos y Monobamba (Jauja); Mazamari, Pangoa, Río Negro, Río Tambo y Satipo (Satipo); por último Palca (Tarma).“Durante estas lluvias, se ha atendido a 641 personas afectadas y 247 damnificados.

Les hemos entregado bienes de ayuda humanitaria como alimentos, calaminas abrigo y otros. Además se entregó combustible”, dijo el subgerente de Defensa Civil del GRJ, José Vásquez.

Ante el riesgo en los distritos de Acolla y Marco, en Jauja, se pide que puedan ser incluidos entre los declarados en emergencia.