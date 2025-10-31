Un nuevo hecho delictivo se registró en San Ramón, provincia de Chanchamayo. Dos delincuentes ingresaron la noche del jueves 30 de octubre, alrededor de las 9:30 p.m., a la tienda comercial Baquerizo, ubicada en el jirón Apurímac, y se llevaron más de 30 mil soles en efectivo.

Las cámaras de videovigilancia del establecimiento registraron a los sospechosos cuando uno de ellos forzaba el candado de la puerta principal mientras el otro vigilaba los alrededores. En pocos minutos, lograron ingresar al local y sustraer el dinero.

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los presuntos autores habría sido identificado como un sujeto conocido en el ámbito delictivo con el alias de “Chacales”, quien responde al nombre de Joni. La Policía Nacional informó que su captura sería inminente.

Vecinos y comerciantes de la zona exigieron un mayor patrullaje policial ante la seguidilla de robos que viene afectando al distrito.