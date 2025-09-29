Como parte del operativo “Sodoma y Gomorra 2025”, efectivos del Área de Investigación de Trata de Personas – DIVINCRI Huancayo intervinieron el night club El Ébano, donde funcionaba un prostíbulo clandestino, logrando desarticular a la presunta banda criminal “Los del Ébano”.

Los detenidos son Erick Ferrer (37), John Washington (39) y Neky (33), quienes son investigados por el presunto delito de proxenetismo. Durante la intervención se incautaron S/ 593, tres celulares, 141 profilácticos, una tablet y un POS, evidencias que refuerzan la investigación.

La PNP reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas, asegurando que continuará realizando operativos para desarticular este tipo de actividades ilícitas en la región.