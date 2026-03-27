La crisis en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) se agrava tras la renuncia de 45 docentes al proceso electoral de la Asamblea Universitaria, denunciando irregularidades, falta de garantías e inseguridad jurídica. La personera legal de la lista “Nueva Asamblea Universitaria”, Asela Ortega, afirmó que el proceso “ha vulnerado sistemáticamente los principios de transparencia y equidad”.

Según explicó, los catedráticos, entre principales, asociados y auxiliares, decidieron retirarse al considerar que no existen condiciones para una elección justa.

“No podemos convalidar un certamen que atropella la legalidad universitaria. Es una crisis de legitimidad que afecta la imagen de la casa de estudios”, sostuvo Ortega, quien además anunció acciones legales: “Estamos haciendo una demanda de acción de amparo para reparar el daño que se ha podido hacer”.

A las denuncias se suman cuestionamientos a la gestión y uso de recursos en la universidad.

Desmiente

Frente a estas acusaciones, el rector encargado César Ortiz Jahn rechazó los señalamientos y defendió la legalidad del proceso. “Es una serie de falsedades, estoy cumpliendo con el encargo de la Asamblea Universitaria para llevar a cabo las elecciones lo más pronto posible”, afirmó, al señalar que las modificaciones realizadas buscan “mayor pluralidad y participación de los docentes”.