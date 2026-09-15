Junín está envejeciendo. Los resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran que la población menor de 15 años disminuyó de 28,1% en 2017 a 23,8% en 2025, mientras los adultos mayores de 60 años aumentaron de 11,1% a 14,3%. El jefe nacional del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que este cambio está relacionado, entre otros factores, con la reducción de la fecundidad.

“En los años 60 la mujer tenía una tasa global de fecundidad de casi 7 hijos por mujer. Ahora estamos hablando de 1,7; o sea, 2 hijos por mujer”. El funcionario advirtió además que en 2040 la población de 60 años a más superará a la menor de 15 años.

A este cambio se suma la salida de población joven en busca de oportunidades educativas y económicas. Según el INEI, entre quienes llegan a Junín, los principales lugares de procedencia son Lima Metropolitana, con 37,7%, y Huancavelica, con 24,3%. De la misma manera hay población juninence que migra a otras regiones. Aquí nuevamente están Lima, que concentra el 49,7% y Huancavelica el 10,2%.

Morán señaló que este fenómeno se siente especialmente en las zonas alejadas.

“En los distritos más alejados de acá de la región, la población que se está quedando es población adulta mayor, de 60 y más. Entonces los jóvenes están buscando nuevos rumbos educativos, nuevos rumbos económicos que les permitan mejorar su nivel de vida”, explicó el funcionario.

Los Censos Nacionales 2025 registraron 1 millón 422 mil 780 habitantes en Junín. El distrito con mayor población es El Tambo, con alrededor de 166 mil habitantes, seguido de Huancayo, con 119 mil. Del total regional, 50,9% son mujeres y 49,1% varones, una composición que refleja también el cambio demográfico que atraviesa la región.