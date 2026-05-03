Esta semana se conmemoró el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando al descubierto cifras preocupantes para la región Junín. Durante el 2025, según el Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) del MTPE, se reportaron 424 accidentes laborales, entre los cuales se incluyen siete muertes y 16 incidentes peligrosos. Octubre se consolidó como el mes más crítico con un pico de 65 siniestros; asimismo, junio y febrero fueron los meses más fatales con dos decesos cada uno.

PREOCUPA. Ante este escenario, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) expuso que en el sector privado, existe un 70 % de acatamiento en la conformación de los Comités de Seguridad y Salud, debido a la fiscalización de la Sunafil. Sin embargo, las entidades del Estado figuran como las mayores infractoras.

Luis Herrera, director de Prevención Protección de los Derechos Fundamentales Seguridad y Salud en el Trabajo, responsabilizó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) por esta vulneración.

“Hay un descuido total porque Servir es el ente encargado de velar por el cumplimiento de esta norma, pero no realiza acción alguna para su implementación. Los trabajadores del sector público manifiestan sentirse desprotegidos ante la ley”, cuestionó.

Esta falta de vigilancia genera una contradicción: el Estado exige medidas que no aplica en sus propias instituciones.