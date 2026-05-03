Hace tres años abrió sus puertas en la cuadra dos de la calle Arica, Etcétera Café, un espacio informal que ofrece bocados confortables desde el desayuno hasta la cena.

Una cocina pensada para el ritmo urbano, sin resignar calidad, ni sabor, creada por Francesco De Sanctis, cocinero de Alegría Picantería, y en su momento, del barranquino Sibaris, famoso por sus “brunch” de fin de semana. Junto a él, está Freddy Jo, socio y compañero de escuela. Juntos han hecho de este encantador local, un espacio fácil y sin formalismos. Hay desayunos y meriendas con croissants de almendra, focaccias, galletas y pasteles. Para acompañar café de especialidad en todas sus presentaciones.

Etcétera está ubicado en la calle Arica, cerca a Pardo, pero también a Angamos Oeste, a Comandante Espinar y a otras avenidas centrales que conectan el distrito donde, curiosamente, no existía un formato así. Aunque hoy se ha vuelto opción para varios espacios interesantes de comida. Al entrar, una amplia y cómoda terraza donde se pueden aprovechar aún los días de sol. Luego destaca el gran mostrador con los productos horneados del día: croissants, cruffin con manjar de olla, galletas (chocolate chip, white chocolate chip, doble chocolate), tornado de canela, muffins, entre otros. En el segundo piso, un espacio más amplio, incluso ideal para grupos grandes o eventos privados y en el tercero se ubica toda la zona de producción.

La propuesta de brunch incluye tostadas francesas, hechas con pan brioche; panqueques con miel, bowl de yogurt griego o tostada con palta de Huarochirí en pan campesino. Todos los panes son elaborados en el local, y su croissant ha sido perfeccionado hasta lograr el punto crocante perfecto por fuera pero suave por dentro. Los desayunos también incluyen una carta de huevos: con jamón, con papas huachanas, con trucha ahumada en láminas y palta, o revueltos y servidos con palta y tomates cherry.

Los sanguches son de los preferidos entre los miraflorinos, hay de pavo, pollo caprese, asado de res y palta o trucha ahumada, entre otros. Amamos los sanguches de toda la vida, pero aplaudimos las nuevas versiones que salen de los lugares seguros. La consigna es la originalidad y la nobleza de las materias primas. Difícil elegir un favorito, pero el de pechuga de pollo a la plancha con pesto casero, queso andino, tomates frescos y vinagreta balsámica en pan campesino de masa madre, es una bomba de sabor y texturas. El detalle del dorado final de la pechuga suma crocantez. Si buscan una opción más saludable también hay wraps, bowls y contundentes ensaladas.

Como el nombre bien lo indica, en Etcétera se encuentra de todo, y la comida confortable es la base que ha servido para crear esta última carta, donde encontramos platos de casa como el asado de la nonna con puré cremoso y arroz blanco, o la milanesa de pollo napolitana, hecha con panko, y servida con papas fritas y ensalada. O el curry de pollo, con leche de coco y servido con arroz blanco, perfecto para combinarlo en la salsa. ¿Qué puedo decir de la oferta dulce?, denle rienda suelta al antojo. En casa los favoritos son el tiramisú y la torta de chocolate.

Tomen nota que hay también opciones de combos, el de desayuno va de 8am a 10am y puedes elegir entre tres opciones de platos y una bebida. Y el del almuerzo es de 12pm a 3pm y se puede elegir entre cuatro opciones de platos y cuatro bebidas.

Etcétera logra su cometido: no busca sorprender el paladar, sino dar de comer rico, noble y sin vueltas.

Etcétera Café

Calle Arica 275 Miraflores

955298907

@etcetera_cafe