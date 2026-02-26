La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo inició investigación por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras el ataque armado contra el alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta Campos.

El atentado ocurrió la mañana del 26 de febrero, cuando la autoridad se dirigía a la municipalidad y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Durante el ataque recibió varios impactos de bala, resultando gravemente herido.

El caso es dirigido por el fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano, quien dispuso diligencias urgentes para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los responsables.

Alcalde fue trasladado a Lima

