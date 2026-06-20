El inicio del invierno fue congelante, en el sector de Laive, Yanacancha, Chupaca, ayer se registró la temperatura más fría de la temporada, es decir -12.1° C informó el analista meteorológico del Senamhi Junín, Juan Carlos Chuchón Angulo. En La Oroya el frío cayó a -5.4°C, en Huayao -2.5 y Junín -2.4°C.

“En Yanacancha el frío es intenso, tal es así que el pasto llega a congelarse al igual que el agua, entre las 6 y 7 de la mañana es cuadro se registra el frío más intenso, por eso es necesario que se asuman medidas para proteger a la población”, mencionó el especialista.

SUBEN. En la semana 23, se han incrementado los casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, en el último registro hay 1631 casos de IRAS, cuando la semana 22 habían 1284 casos, es decir un incremento del 27-02%, explicó En menores de 5 años se incrementaron los casos de neumonía, dijo la responsable de vigilancia de IRAS y Edad de Diresa Junín, Diana Cornejo Cañari.

En mayores de 60 años, esta semana se reportaron 14 ancianos con neumonía en la última semana. La semana anterior hubo 23 casos. En cuanto a las defunciones, en está última semana, hubo un fallecido mayor de 60 años en Tarma. Durante el año se han registrado un total de 61 defunciones, 21 de las víctimas perecieron en el hospital Carrión (Huancayo), 10 en Jauja, 9 en el hospital Julio Demarini Caro, 10 en Jauja, 9 en Tarma, 5 en Satipo, 4 en Pangoa.

VACUNAN. La jefa de la Unidad de Epidemiología de la Red de Salud de Jauja, Flor Lázaro Cerrón, refirió que en las últimas semanas hubo incremento de neumonía en adultos mayores, por eso promueven la vacunación contra la influenza y el neumococo, y también la captación oportuna de casos.

Acotó que en la actualidad están en un 50% de la vacunación de influenza en adultos mayores. Es por ello que estamos semana están en el cierre de brechas. Es por ello que las brigadas visitan casa por casa para vacunar a los adultos mayores y niños en sus casas. Además, si lo encuentran en mercados también los captan para protegerlos con la vacuna.

El encargado de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Red Valle del Mantaro, Luis Meza, explicó que la nueva sepa de la influenza dura 15 días con síntomas como la rinorrea, dolor de cabeza, malestar general, entre otros síntomas que afectan sobretodo grupos vulnerables como menores de 5 años y adultos mayores.

Asimismo, señaló que los casos de infecciones respiratorias agudas se incrementaron en un 10% en Huancayo y Concepción, situación que subiría más, porque el Senamhi, les alertó que las temperaturas serán más bajas que el año 2025.

Respecto a las colas, que se aprecian en los centros de salud en el primer nivel de atención, comentó que existe una brecha de recursos humanos, ya que deberían haber 3 médicos y 3 enfermeras por turno, pero en algunos establecimiento solo se tiene un médico por turno y en esta época hay una sobrecarga laboral, ya que un médico de 12 pacientes incrementó de 20 a 24 pacientes, como ocurre en Chilca. En el centro de salud La Libertad, aunque cuenta con especialistas, estos están avocados a la atención de emergencias en su mayoría por Iras y neumonía. La Red cuentan con un plan de abordaje de bajas temperaturas, en el componente de etapa de vida niño están en alerta amarilla.