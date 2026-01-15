La producción de guindas en el distrito de Tres de Diciembre se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las madres de familia, quienes aprovechan la temporada para fortalecer la economía de sus hogares sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Basta contar con un árbol en el jardín para obtener ganancias que alivian el gasto familiar, especialmente durante los primeros meses del año. Así lo destacó Yulysa Puente, ama de casa del anexo San Isidro e integrante del programa Vaso de Leche, quien explicó que la venta de esta fruta beneficia no solo a los productores formales.

“No solamente el beneficio es para los productores, sino también para las amas de casa, que simplemente plantan una plantita y también pueden generar ingresos”, señaló, al precisar que muchas familias venden las guindas directamente en la puerta de sus viviendas a visitantes que llegan desde Huancayo y otras zonas. “Nosotros usamos guano de nuestros animales, todo es orgánico, no requiere mucha inversión”, afirmó Puente. Además, detalló que un balde grande de guindas puede venderse entre 40 y 50 soles, mientras que las canastillas alcanzan precios de hasta 20 soles, dependiendo del tamaño y la calidad.

Foto: Adrian Zorrilla

Por su parte, el alcalde distrital de Tres de Diciembre, José Sedano, informó que más de 400 familias aprovechan esta campaña. “Un árbol puede producir entre ocho y diez baldes de 20 litros durante toda la temporada”, explicó, resaltando que las lluvias favorecen la calidad del fruto. “Con la lluvia la guinda es más jugosa y de mejor calidad”, añadió. La autoridad también invitó a la feria de guindas, tunas y hortalizas que se realizará este 18 de enero en el estadio municipal.