Luego de dos días de intensa búsqueda, este miércoles 14 de enero fue encontrado el cuerpo de la menor de iniciales D.A.J.P., de 4 años, quien había desaparecido tras el huaico que sepultó viviendas y un camión en el sector La Olada – Puerto Yurinaki, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

El hallazgo se produjo en el sector Puerto Unión y puso fin a una angustiosa labor de rescate en la que participaron familiares, vecinos, voluntarios y brigadas especializadas, quienes durante jornadas continuas removieron toneladas de lodo, piedras y troncos arrastrados por el deslizamiento.

Con esta ubicación, se confirmó que el huaico dejó cuatro víctimas mortales:Ronald Jara Surichaqui (37), natural de Tarma;Thalía Pariona Enciso (28), de Perené;Miguel Ángel Huamán (48), de Acolla, Jauja;y la menor D.A.J.P. (4).

Mientras tanto, los accesos a la Selva Central continúan seriamente afectados. Maquinaria pesada trabaja de manera ininterrumpida en la vía marginal y en caminos vecinales de Perené para retirar el material que bloquea el tránsito y dificulta la llegada de ayuda humanitaria.

En sectores como Bocatigre, a la altura del kilómetro 31+200, los cargadores frontales intentan habilitar el paso vehicular, mientras que en la zona del huaico un excavador sobre oruga continúa con la remoción de escombros.

Las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de nuevos deslizamientos debido a la saturación de los suelos y la crecida de los ríos, y han pedido a la población que vive en riberas y zonas inestables evacuar preventivamente hacia lugares seguros.