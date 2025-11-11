Por primera vez en la región, el IREN Centro aplicó un procedimiento de ablación térmica por punción para eliminar un tumor maligno en el hígado de un paciente con cáncer de recto y metástasis hepática, marcando un avance en la atención oncológica del centro del país.
El procedimiento estuvo a cargo del radiólogo intervencionista Dr. José Velásquez Barbarán, del Hospital Rebagliati, junto al M.E. Juan Carlos De la Cruz Rocha, M.E. Carlos Paré Pérez y el equipo de Radiología Intervencionista del instituto.
La técnica consiste en introducir una aguja en el tumor y aplicar calor controlado para destruir las células afectadas sin necesidad de cirugía abierta, lo que reduce riesgos y acelera la recuperación.
El IREN Centro señaló que este tipo de intervenciones permitirá ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con lesiones hepáticas y fortalecer la capacidad resolutiva del servicio oncológico regional.